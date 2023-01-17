Вальтер (Градовская) София Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вальтер (Градовская) София Александровна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

29.03.1872

Дата смерти

1913

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.09.1865

Сын: Вальтер Александр Филлипович

Отец ребёнка: Вальтер Филипп Антонович

Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение
29.03.1872

Отец: Градовский Александр Дмитриевич

Мать: Градовская Ольга Владимировна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Екатерининская ц. на ВО, Санкт-Петербург, Россиская Империя
Бракосочетание
16.04.1894

Муж: Вальтер Филипп Антонович

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Кулакова Софья Филипповна

Отец ребёнка: Вальтер Филипп Антонович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1913
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