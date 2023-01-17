Вальтер (Градовская) София Александровна
Место рождения
Дата рождения29.03.1872
Дата смерти1913
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.09.1865
Сын: Вальтер Александр Филлипович
Отец ребёнка: Вальтер Филипп Антонович
Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение
29.03.1872
Екатерининская ц. на ВО, Санкт-Петербург, Россиская Империя
Бракосочетание
16.04.1894
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Кулакова Софья Филипповна
Отец ребёнка: Вальтер Филипп Антонович
Смерть
1913