Градовская (Шидловская) Ольга Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1851
Дата смерти18.06.1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.07.1870
Дочь: Шахматова Наталья Александровна
Отец ребёнка: Градовский Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
После 1870
Сын: Градовский Борис Александрович
Отец ребёнка: Градовский Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
29.03.1872
Дочь: Вальтер София Александровна
Отец ребёнка: Градовский Александр Дмитриевич
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Екатерининская ц. на ВО, Санкт-Петербург, Россиская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.06.1912
Саратовская губерния, Российская Империя