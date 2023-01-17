Градовская (Шидловская) Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Градовская (Шидловская) Ольга Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1851

Дата смерти

18.06.1912

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.07.1870

Дочь: Шахматова Наталья Александровна

Отец ребёнка: Градовский Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
После 1870

Сын: Градовский Борис Александрович

Отец ребёнка: Градовский Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
29.03.1872

Дочь: Вальтер София Александровна

Отец ребёнка: Градовский Александр Дмитриевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Екатерининская ц. на ВО, Санкт-Петербург, Россиская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Градовский Александр Дмитриевич

Смерть
18.06.1912
Саратовская губерния, Российская Империя
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