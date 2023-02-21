Шахматова (Градовская) Наталья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.07.1870
Дата смерти1940
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1870
Бракосочетание
31.03.1896
ЦГИА. Ф.19. О.126. Д.251
Рождение ребёнка
02.02.1897
Дочь: Копылова Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Шахматов Алексей Александрович
Рождение ребёнка
1898
Сын: Шахматов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Шахматов Алексей Александрович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Коплан-Шахматова София Алексеевна
Отец ребёнка: Шахматов Алексей Александрович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Шахматова Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Шахматов Алексей Александрович
Смерть
1940