Шахматова (Градовская) Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шахматова (Градовская) Наталья Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1870

Дата смерти

1940

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1870

Отец: Градовский Александр Дмитриевич

Мать: Градовская Ольга Владимировна

Бракосочетание
31.03.1896

Муж: Шахматов Алексей Александрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
ЦГИА. Ф.19. О.126. Д.251
Рождение ребёнка
02.02.1897

Дочь: Копылова Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Шахматов Алексей Александрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1898

Сын: Шахматов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Шахматов Алексей Александрович

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Коплан-Шахматова София Алексеевна

Отец ребёнка: Шахматов Алексей Александрович

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Шахматова Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Шахматов Алексей Александрович

Смерть
1940
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