Вальтер Филипп (Филипп Христиан) Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1865
Дата смерти01.01.1936
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.09.1865
Сын: Вальтер Александр Филлипович
Мать ребёнка: Вальтер София Александровна
Пушкин, Царскосельский уезд
Бракосочетание
16.04.1894
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Кулакова Софья Филипповна
Мать ребёнка: Вальтер София Александровна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
01.01.1936