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Вальтер Филипп (Филипп Христиан) Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1865

Дата смерти

01.01.1936

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.09.1865

Сын: Вальтер Александр Филлипович

Мать ребёнка: Вальтер София Александровна

Пушкин, Царскосельский уезд
Бракосочетание
16.04.1894

Жена: Вальтер София Александровна

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Кулакова Софья Филипповна

Мать ребёнка: Вальтер София Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
01.01.1936
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