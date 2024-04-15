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Будаков Федор Максимович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

09.11.1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1873 ст.

Отец: Будаков Максим Лонгинович

Мать: Будакова \\ Щербакова Улита Павловна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7XG-C?i=584&cc=3511744
Крещение
10.11.1873 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Рождение ребёнка
27.10.1898 ст.

Дочь: Елена Федоровна

Мать ребёнка: Будакова Александра Леонтьевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9B-S938-X?i=265&cc=3511744&cat=1009232
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Будакова Александра Леонтьевна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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