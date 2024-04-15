Будаков Федор Максимович
Место рождения
Дата рождения09.11.1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1873 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7XG-C?i=584&cc=3511744
Крещение
10.11.1873 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Рождение ребёнка
27.10.1898 ст.
Дочь: Елена Федоровна
Мать ребёнка: Будакова Александра Леонтьевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9B-S938-X?i=265&cc=3511744&cat=1009232
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно