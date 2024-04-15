Будакова Александра Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будакова Александра Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1873 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1898 ст.

Дочь: Елена Федоровна

Отец ребёнка: Будаков Федор Максимович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9B-S938-X?i=265&cc=3511744&cat=1009232
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Будаков Федор Максимович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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