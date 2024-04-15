Будакова \\ Щербакова (Романко) Улита Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будакова \\ Щербакова (Романко) Улита Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
28.03.1870 ст.
Хотень, Сумська область
Мария Сергеевна (Аршинова) Осадчая
Восприемник
26.09.1871 ст.
Хотень, Сумська область
Григорий Митрофанович Андрияшенко
Бракосочетание
04.02.1873 ст.

Муж: Будаков Максим Лонгинович

Хотень, Сумська область
поручители: Иван Будаков и Владимир Котенко; Василий Аршинов и Филипп Пархоменко | Успенская церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7XJ-R?i=60... Показать все
Рождение ребёнка
09.11.1873 ст.

Сын: Будаков Федор Максимович

Отец ребёнка: Будаков Максим Лонгинович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7XG-C?i=584&cc=3511744
Рождение ребёнка
01.01.1877 ст.

Сын: Будаков Даниил Максимович

Отец ребёнка: Будаков Максим Лонгинович

Кровное, Сумська область
Восприемник
05.03.1880 ст.
Николаевка, Сумська область
Василий Митрофанович Андрияш
Рождение ребёнка
21.11.1880 ст.

Дочь: Екатерина Максимовна

Отец ребёнка: Будаков Максим Лонгинович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
04.02.1884 ст.

Дочь: Екатерина Максимовна

Отец ребёнка: Будаков Максим Лонгинович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9P9-7?i=324&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
06.05.1885 ст.

Муж: Щербаков Федор Саввич

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
02.06.1885 ст.
Николаевка, Сумська область
Анна Митрофановна Андрияшенко
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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