Будакова \\ Щербакова (Романко) Улита Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
28.03.1870 ст.
Мария Сергеевна (Аршинова) Осадчая
Восприемник
26.09.1871 ст.
Григорий Митрофанович Андрияшенко
Бракосочетание
04.02.1873 ст.
поручители: Иван Будаков и Владимир Котенко; Василий Аршинов и Филипп Пархоменко | Успенская церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7XJ-R?i=60... Показать все
Рождение ребёнка
09.11.1873 ст.
Отец ребёнка: Будаков Максим Лонгинович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7XG-C?i=584&cc=3511744
Рождение ребёнка
01.01.1877 ст.
Сын: Будаков Даниил Максимович
Отец ребёнка: Будаков Максим Лонгинович
Восприемник
05.03.1880 ст.
Василий Митрофанович Андрияш
Рождение ребёнка
21.11.1880 ст.
Дочь: Екатерина Максимовна
Отец ребёнка: Будаков Максим Лонгинович
Рождение ребёнка
04.02.1884 ст.
Дочь: Екатерина Максимовна
Отец ребёнка: Будаков Максим Лонгинович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9P9-7?i=324&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
06.05.1885 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
02.06.1885 ст.
Анна Митрофановна Андрияшенко
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно