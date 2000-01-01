Переседова Василиса Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Сын: Переседов Игнатий
Отец ребёнка: Переседов Панфил
Рождение ребёнка
1781
Сын: Переседов Ерофей
Отец ребёнка: Переседов Панфил
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Переседов Панфил
Рождение ребёнка
1787
Сын: Переседов Дмитрий
Отец ребёнка: Переседов Панфил
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Переседов Панфил
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Матрёна
Отец ребёнка: Переседов Панфил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Переседов Панфил
Смерть
Неизвестно