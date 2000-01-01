Переседова Василиса Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переседова Василиса Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Сын: Переседов Игнатий

Отец ребёнка: Переседов Панфил

Рождение ребёнка
1781

Сын: Переседов Ерофей

Отец ребёнка: Переседов Панфил

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Переседов Панфил

Рождение ребёнка
1787

Сын: Переседов Дмитрий

Отец ребёнка: Переседов Панфил

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Переседов Панфил

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Матрёна

Отец ребёнка: Переседов Панфил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Переседов Панфил

Смерть
Неизвестно
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