Переседов Панфил
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиДо 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Переседов Климент
Мать: Мавра Нефёдовна
Рождение ребёнка
1777
Сын: Переседов Игнатий
Мать ребёнка: Переседова Василиса Дмитриевна
Рождение ребёнка
1781
Сын: Переседов Ерофей
Мать ребёнка: Переседова Василиса Дмитриевна
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Переседова Василиса Дмитриевна
Рождение ребёнка
1787
Сын: Переседов Дмитрий
Мать ребёнка: Переседова Василиса Дмитриевна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: Переседова Василиса Дмитриевна
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Матрёна
Мать ребёнка: Переседова Василиса Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1816