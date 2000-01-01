Переседов Панфил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПереседов Панфил

Переседов Панфил

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

До 1816

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Переседов Климент

Мать: Мавра Нефёдовна

Рождение ребёнка
1777

Сын: Переседов Игнатий

Мать ребёнка: Переседова Василиса Дмитриевна

Рождение ребёнка
1781

Сын: Переседов Ерофей

Мать ребёнка: Переседова Василиса Дмитриевна

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Переседова Василиса Дмитриевна

Рождение ребёнка
1787

Сын: Переседов Дмитрий

Мать ребёнка: Переседова Василиса Дмитриевна

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: Переседова Василиса Дмитриевна

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Матрёна

Мать ребёнка: Переседова Василиса Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Переседова Василиса Дмитриевна

Смерть
До 1816
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close