Мавра Нефёдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавра Нефёдовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

1779

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1714 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1737

Сын: Переседов Пётр

Отец ребёнка: Переседов Климент

Рождение ребёнка
1740

Сын: Переседов Минай

Отец ребёнка: Переседов Климент

Рождение ребёнка
1746

Сын: Переседов Мартин

Отец ребёнка: Переседов Климент

Рождение ребёнка
1756

Сын: Переседов Панфил

Отец ребёнка: Переседов Климент

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Переседов Климент

Смерть
1779
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