Мавра Нефёдовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смерти1779
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1737
Сын: Переседов Пётр
Отец ребёнка: Переседов Климент
Рождение ребёнка
1740
Сын: Переседов Минай
Отец ребёнка: Переседов Климент
Рождение ребёнка
1746
Сын: Переседов Мартин
Отец ребёнка: Переседов Климент
Рождение ребёнка
1756
Сын: Переседов Панфил
Отец ребёнка: Переседов Климент
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Переседов Климент
Смерть
1779