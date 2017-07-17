Дутова Анастасия Иннокентьевна
Место рожденияЧитинская область Жидкинский район с.Новоивановка
Дата рождения04.11.1923
Дата смерти17.07.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1923
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
13.12.1948
Сын: Кириллов Николай Георгиевич
Отец ребёнка: Кириллов Георгий Иванович
Рождение ребёнка
28.10.1950
Дочь: Кириллова Надежда Георгиевна
Отец ребёнка: Кириллов Георгий Иванович
Рождение ребёнка
17.09.1962
Сын: Дутов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Дутов Алексей Александрович
Рождение ребёнка
17.09.1962
Сын: Дутов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
23.12.1965
Сын: Дутов Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
29.11.1967
Дочь: Дутова Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Дутов Алексей Александрович
Рождение ребёнка
29.11.1967
Дочь: Дутова Елена Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
17.07.2017