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Дутова Анастасия Иннокентьевна

Место рождения

Читинская область Жидкинский район с.Новоивановка

Дата рождения

04.11.1923

Дата смерти

17.07.2017

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1923

Отец: Дутов Иннокентий Григорьевич

Мать: Дутова Варвара Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дутов Алексей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
13.12.1948

Сын: Кириллов Николай Георгиевич

Отец ребёнка: Кириллов Георгий Иванович

Рождение ребёнка
28.10.1950

Дочь: Кириллова Надежда Георгиевна

Отец ребёнка: Кириллов Георгий Иванович

Рождение ребёнка
17.09.1962

Сын: Дутов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Дутов Алексей Александрович

Рождение ребёнка
17.09.1962

Сын: Дутов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
23.12.1965

Сын: Дутов Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
29.11.1967

Дочь: Дутова Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Дутов Алексей Александрович

Рождение ребёнка
29.11.1967

Дочь: Дутова Елена Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
17.07.2017

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