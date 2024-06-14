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Дутова Варвара Семеновна

Место рождения

Читинская область Жидкинский район с.Новоивановка

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дутова Прасковья(Пана) Иннокентьевна

Отец ребёнка: Дутов Иннокентий Григорьевич

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Дутова Фаина Иннокентьевна

Отец ребёнка: Дутов Иннокентий Григорьевич

Рождение ребёнка
04.11.1923

Дочь: Дутова Анастасия Иннокентьевна

Отец ребёнка: Дутов Иннокентий Григорьевич

Рождение ребёнка
23.10.1925

Дочь: Дутова Зинаида Иннокентьевна

Отец ребёнка: Дутов Иннокентий Григорьевич

Рождение ребёнка
2015

Сын: Дутов Дмитрий Иннокентьевна

Отец ребёнка: Дутов Иннокентий Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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