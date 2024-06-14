Дутова Варвара Семеновна
Место рожденияЧитинская область Жидкинский район с.Новоивановка
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дутова Прасковья(Пана) Иннокентьевна
Отец ребёнка: Дутов Иннокентий Григорьевич
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Дутова Фаина Иннокентьевна
Отец ребёнка: Дутов Иннокентий Григорьевич
Рождение ребёнка
04.11.1923
Дочь: Дутова Анастасия Иннокентьевна
Отец ребёнка: Дутов Иннокентий Григорьевич
Рождение ребёнка
23.10.1925
Дочь: Дутова Зинаида Иннокентьевна
Отец ребёнка: Дутов Иннокентий Григорьевич
Рождение ребёнка
2015
Сын: Дутов Дмитрий Иннокентьевна
Отец ребёнка: Дутов Иннокентий Григорьевич
Смерть
Неизвестно