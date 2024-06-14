Кириллов Георгий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКириллов Георгий Иванович

Кириллов Георгий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кириллов Иван

Мать: Кириллова Феодосия

Рождение ребёнка
13.12.1948

Сын: Кириллов Николай Георгиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
13.12.1948

Сын: Кириллов Николай Георгиевич

Мать ребёнка: Дутова Анастасия Иннокентьевна

Рождение ребёнка
28.10.1950

Дочь: Кириллова Надежда Георгиевна

Мать ребёнка: Дутова Анастасия Иннокентьевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.