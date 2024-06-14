Кириллов Георгий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кириллов Иван
Мать: Кириллова Феодосия
Рождение ребёнка
13.12.1948
Сын: Кириллов Николай Георгиевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
13.12.1948
Сын: Кириллов Николай Георгиевич
Мать ребёнка: Дутова Анастасия Иннокентьевна
Рождение ребёнка
28.10.1950
Дочь: Кириллова Надежда Георгиевна
Мать ребёнка: Дутова Анастасия Иннокентьевна
Смерть
Неизвестно