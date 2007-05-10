(Сысоева) Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сысоева) Анна Тимофеевна

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Место рождения

с.Михайловка Целинский р-н Ростовской обл. с.Прелестное

Дата рождения

Около 02.02.1928

Дата смерти

10.05.2007

Пол

Женский

Отец

Около 1908 г.р.

Мать

Около 1910 г.р.

Муж

Около 1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1954 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 02.02.1928

Отец: Сысоев Тимофей Алексеевич

Мать: Сысоева Мария Григорьевна

с.Михайловка Целинский р-н Ростовской обл. с.Прелестное
Рождение ребёнка
19.10.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Свеженцев Анатолий Захарович

Russia, Пятигорск
Рождение ребёнка
19.02.1954

Сын: Свеженцев Вячеслав Анатольевич

Отец ребёнка: Свеженцев Анатолий Захарович

Russia, Пятигорск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свеженцев Анатолий Захарович

Смерть
10.05.2007
г.Пятигорск
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