(Сысоева) Анна Тимофеевна
Место рожденияс.Михайловка Целинский р-н Ростовской обл. с.Прелестное
Дата рожденияОколо 02.02.1928
Дата смерти10.05.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 02.02.1928
с.Михайловка Целинский р-н Ростовской обл. с.Прелестное
Рождение ребёнка
19.10.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Свеженцев Анатолий Захарович
Russia, Пятигорск
Рождение ребёнка
19.02.1954
Сын: Свеженцев Вячеслав Анатольевич
Отец ребёнка: Свеженцев Анатолий Захарович
Russia, Пятигорск
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.05.2007
г.Пятигорск