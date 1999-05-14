Свеженцев Анатолий Захарович
Место рожденияРоссия
Дата рожденияОколо 1925
Дата смерти14.05.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.10.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анна Тимофеевна
Russia, Пятигорск
Рождение ребёнка
19.02.1954
Сын: Свеженцев Вячеслав Анатольевич
Мать ребёнка: Анна Тимофеевна
Russia, Пятигорск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Тимофеевна
Смерть
14.05.1999
г.Пятигорск