Свеженцев Анатолий Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свеженцев Анатолий Захарович

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Место рождения

Россия

Дата рождения

Около 1925

Дата смерти

14.05.1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1954 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
19.10.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна Тимофеевна

Russia, Пятигорск
Рождение ребёнка
19.02.1954

Сын: Свеженцев Вячеслав Анатольевич

Мать ребёнка: Анна Тимофеевна

Russia, Пятигорск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Тимофеевна

Смерть
14.05.1999
г.Пятигорск
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