Сысоева (Сысоева) Мария Григорьевна
Место рожденияРоссия
Дата рожденияОколо 1910
Дата смерти1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910
Россия
Рождение ребёнка
Около 02.02.1928
Дочь: Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Сысоев Тимофей Алексеевич
с.Михайловка Целинский р-н Ростовской обл. с.Прелестное
Рождение ребёнка
Около 12.10.1929
Дочь: Татьяна Тимофеевна
Отец ребёнка: Сысоев Тимофей Алексеевич
с.Прелестное, Целинский р-он, Россия Ростовская область.
Рождение ребёнка
Около 1934
Сын: Сысоев Александр Тимофеевич
Отец ребёнка: Сысоев Тимофей Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 25.08.1937
Сын: Сысоев Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Сысоев Тимофей Алексеевич
Ростовская обл., Целинский р-н, с. Привольное
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1941
с.Прелестное