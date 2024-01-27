Сысоева (Сысоева) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоева (Сысоева) Мария Григорьевна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

Около 1910

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910

Отец: Сысоев Susoeff Григорий Потапович

Мать: Сысоева Анна Симоновна

Россия
Рождение ребёнка
Около 02.02.1928

Дочь: Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Сысоев Тимофей Алексеевич

с.Михайловка Целинский р-н Ростовской обл. с.Прелестное
Рождение ребёнка
Около 12.10.1929

Дочь: Татьяна Тимофеевна

Отец ребёнка: Сысоев Тимофей Алексеевич

с.Прелестное, Целинский р-он, Россия Ростовская область.
Рождение ребёнка
Около 1934

Сын: Сысоев Александр Тимофеевич

Отец ребёнка: Сысоев Тимофей Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 25.08.1937

Сын: Сысоев Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Сысоев Тимофей Алексеевич

Ростовская обл., Целинский р-н, с. Привольное
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сысоев Тимофей Алексеевич

Смерть
1941
с.Прелестное
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