Вирясов Елевферий Климентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВирясов Елевферий Климентьевич

Вирясов Елевферий Климентьевич

Место рождения

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вирясов Климентий Петрович

Мать: не указана

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вирясова Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
10.04.1877

Сын: Вирясов Иван Елевферьевич

Мать ребёнка: Вирясова Евдокия Дмитриевна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.02.1890

Дочь: (Вирясова) Евдокия Елевфериевна

Мать ребёнка: Вирясова Евдокия Дмитриевна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.08.1891

Сын: Вирясов Мирон Елевфериев

Мать ребёнка: Вирясова Евдокия Дмитриевна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.