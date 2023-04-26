Вирясов Елевферий Климентьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вирясов Климентий Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.04.1877
Сын: Вирясов Иван Елевферьевич
Мать ребёнка: Вирясова Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
06.02.1890
Дочь: (Вирясова) Евдокия Елевфериевна
Мать ребёнка: Вирясова Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
12.08.1891
Мать ребёнка: Вирясова Евдокия Дмитриевна
Смерть
Неизвестно