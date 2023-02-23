Вирясова Евдокия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.04.1877
Сын: Вирясов Иван Елевферьевич
Отец ребёнка: Вирясов Елевферий Климентьевич
Рождение ребёнка
06.02.1890
Дочь: Евдокия Елевфериевна
Отец ребёнка: Вирясов Елевферий Климентьевич
Рождение ребёнка
12.08.1891
Отец ребёнка: Вирясов Елевферий Климентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно