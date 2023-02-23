Вирясова Евдокия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вирясова Евдокия Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1877

Сын: Вирясов Иван Елевферьевич

Отец ребёнка: Вирясов Елевферий Климентьевич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.02.1890

Дочь: Евдокия Елевфериевна

Отец ребёнка: Вирясов Елевферий Климентьевич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.08.1891

Сын: Вирясов Мирон Елевфериев

Отец ребёнка: Вирясов Елевферий Климентьевич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вирясов Елевферий Климентьевич

Смерть
Неизвестно
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