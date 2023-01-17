Савранская Евгения Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Савранский Илья
Мать: Сорочкина Хана Мееровна
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Гашинский Влад-Израиль
Рождение ребёнка
1916
Сын: Гашинский Меир Израилевич
Отец ребёнка: Гашинский Влад-Израиль
Миргород, Полтавська область
Рождение ребёнка
26.12.1921
Дочь: Махлина Раиса (Рахиль) Израилевна
Отец ребёнка: Гашинский Влад-Израиль
Рождение ребёнка
02.07.1922
Сын: Гашинский Илья Израилевич
Отец ребёнка: Гашинский Влад-Израиль
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1970