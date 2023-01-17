Савранская Евгения Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавранская Евгения Ильинична

Савранская Евгения Ильинична

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Савранский Илья

Мать: Сорочкина Хана Мееровна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Гашинский Лев Израилевич

Отец ребёнка: Гашинский Влад-Израиль

Лохвица, Полтавська область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Гашинский Меир Израилевич

Отец ребёнка: Гашинский Влад-Израиль

Миргород, Полтавська область
Рождение ребёнка
26.12.1921

Дочь: Махлина Раиса (Рахиль) Израилевна

Отец ребёнка: Гашинский Влад-Израиль

Рождение ребёнка
02.07.1922

Сын: Гашинский Илья Израилевич

Отец ребёнка: Гашинский Влад-Израиль

Лохвица, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гашинский Влад-Израиль

Смерть
1970
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close