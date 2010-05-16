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Дутов Николай Николаевич

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Место рождения

Повернихино д. Сусанинский р-н, Костромской обл.

Дата рождения

10.01.1926

Дата смерти

16.05.2010

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1926

Отец: Дутов Николай Васильевич

Мать: (Никонорова) Татьяна Александровна

Бракосочетание
1954

Жена: Кирьянова (Семенова) Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
22.12.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кирьянова (Семенова) Раиса Ивановна

Лигачёво, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Развод
1966

Жена: Кирьянова (Семенова) Раиса Ивановна

Смерть
16.05.2010
Лигачёво, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: Инсульт

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