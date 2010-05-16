Дутов Николай Николаевич
Место рожденияПовернихино д. Сусанинский р-н, Костромской обл.
Дата рождения10.01.1926
Дата смерти16.05.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1926
Бракосочетание
1954
Рождение ребёнка
22.12.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кирьянова (Семенова) Раиса Ивановна
Развод
1966
Смерть
16.05.2010
Причина смерти: Инсульт