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Дутов Николай Васильевич

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Место рождения

Повернихино, Костромской муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

25.04.1900 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1900 ст.

Отец: Дутов Василий Иванов

Мать: Дутова Елена Васильева

Повернихино, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дутова) Нина

Мать ребёнка: (Никонорова) Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
10.01.1926

Сын: Дутов Николай Николаевич

Мать ребёнка: (Никонорова) Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
1932

Сын: Дутов Владимир

Мать ребёнка: (Никонорова) Татьяна Александровна

Смерть
Неизвестно

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