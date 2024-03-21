Дутов Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения25.04.1900 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1900 ст.
Отец: Дутов Василий Иванов
Мать: Дутова Елена Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дутова) Нина
Мать ребёнка: (Никонорова) Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
10.01.1926
Мать ребёнка: (Никонорова) Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
1932
Сын: Дутов Владимир
Мать ребёнка: (Никонорова) Татьяна Александровна
Смерть
Неизвестно