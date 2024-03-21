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(Никонорова) Татьяна Александровна

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Место рождения

Давыдково, Костромской уезд, Костромская область

Дата рождения

06.01.1904 ст.

Дата смерти

08.01.1987

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1904 ст.

Отец: Никоноров Александр Нифонтович

Мать: Никонорова (Иванова) Анна Ивановна

Давыдково, Костромской уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дутова) Нина

Отец ребёнка: Дутов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
10.01.1926

Сын: Дутов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Дутов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1932

Сын: Дутов Владимир

Отец ребёнка: Дутов Николай Васильевич

Смерть
08.01.1987
Лигачёво, Солнечногорский муниципальный район, Московская область

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