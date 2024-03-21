(Никонорова) Татьяна Александровна
Место рождения
Дата рождения06.01.1904 ст.
Дата смерти08.01.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1904 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дутова) Нина
Отец ребёнка: Дутов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
10.01.1926
Отец ребёнка: Дутов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1932
Сын: Дутов Владимир
Отец ребёнка: Дутов Николай Васильевич
Смерть
08.01.1987
Лигачёво, Солнечногорский муниципальный район, Московская область