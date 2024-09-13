Шихова Агафья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Иваха (Шихова) Мария Петровна
Отец ребёнка: Шихов Петр Исакович Иванович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: (Шихова) Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Шихов Петр Исакович Иванович
Рождение ребёнка
19.09.1878
Отец ребёнка: Шихов Петр Исакович Иванович
Александровское, Боханский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно