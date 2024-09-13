Шихова Агафья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихова Агафья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихов Петр Исакович Иванович

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Иваха (Шихова) Мария Петровна

Отец ребёнка: Шихов Петр Исакович Иванович

Рождение ребёнка
1875

Дочь: (Шихова) Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Шихов Петр Исакович Иванович

Рождение ребёнка
19.09.1878

Сын: Шихов Феодор Петрович

Отец ребёнка: Шихов Петр Исакович Иванович

Александровское, Боханский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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