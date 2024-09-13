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Шихов Петр Исакович Иванович

Место рождения

Красная Горка, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Красная Горка, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова Агафья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова Матрона Петровна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Иваха (Шихова) Мария Петровна

Мать ребёнка: Шихова Агафья Петровна

Рождение ребёнка
1875

Дочь: (Шихова) Пелагея Петровна

Мать ребёнка: Шихова Агафья Петровна

Рождение ребёнка
19.09.1878

Сын: Шихов Феодор Петрович

Мать ребёнка: Шихова Агафья Петровна

Александровское, Боханский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
08.02.1881

Дочь: (Шихова) Феодора Петровна

Мать ребёнка: Шихова Матрона Петровна

Николаевский завод, Б. Тулунский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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