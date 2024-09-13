Шихов Петр Исакович Иванович
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шихова Агафья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шихова Матрона Петровна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Иваха (Шихова) Мария Петровна
Мать ребёнка: Шихова Агафья Петровна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: (Шихова) Пелагея Петровна
Мать ребёнка: Шихова Агафья Петровна
Рождение ребёнка
19.09.1878
Мать ребёнка: Шихова Агафья Петровна
Александровское, Боханский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
08.02.1881
Дочь: (Шихова) Феодора Петровна
Мать ребёнка: Шихова Матрона Петровна
Николаевский завод, Б. Тулунский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно