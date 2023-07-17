Купрейчик Розалия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Купрейчик Розалия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Купрейчик Мечислав Людвигович

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Купрейчик (Купрейчик) Эмилия Мечиславовна

Отец ребёнка: Купрейчик Мечислав Людвигович

Рождение ребёнка
1925

Дочь: (Купрейчик) Мария Мечиславовна

Отец ребёнка: Купрейчик Мечислав Людвигович

Смерть
Неизвестно

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