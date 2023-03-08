Купрейчик Мечислав Людвигович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Купрейчик Мечислав Людвигович

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Место рождения

Заболотье, Хойникский район, Гомельская область

Дата рождения

1894

Дата смерти

26.01.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Купрейчик Людвиг

Мать: не указана

Заболотье, Хойникский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куриленко Эмилия Мечиславовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Мечиславовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
26.01.1945
умер от ран на войне
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