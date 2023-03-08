Купрейчик Мечислав Людвигович
Место рожденияЗаболотье, Хойникский район, Гомельская область
Дата рождения1894
Дата смерти26.01.1945
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Купрейчик Людвиг
Мать: не указана
Заболотье, Хойникский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куриленко Эмилия Мечиславовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Мечиславовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
26.01.1945
умер от ран на войне