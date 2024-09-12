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Мынов Флор Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

После 1890

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Мынов Емельян Петрович

Мать: Мынова Васса Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мынов Кузьма Флорович

Мать ребёнка: Мынова Неонила Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мынова Неонила Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мынова 1 жена Фрола

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Мынов Сергей Флорович

Мать ребёнка: Мынова Неонила Андреевна

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Давыдова Дарья Фроловна

Мать ребёнка: Мынова 1 жена Фрола

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Анна Фроловна

Мать ребёнка: Мынова Неонила Андреевна

Рождение ребёнка
28.01.1850 ст.

Сын: Мынов Иван Фролович

Мать ребёнка: Мынова Неонила Андреевна

Рождение ребёнка
18.01.1854 ст.

Сын: Мынов Григорий Флорович

Мать ребёнка: Мынова Неонила Андреевна

Рождение ребёнка
1859

Сын: Мынов Трофим Фролович

Мать ребёнка: Мынова Неонила Андреевна

Рождение ребёнка
24.02.1866

Сын: Мынов Порфирий Флорович

Мать ребёнка: Мынова Неонила Андреевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
После 1890

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