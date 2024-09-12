Мынов Флор Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиПосле 1890
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Мынов Емельян Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мынова Неонила Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мынова Неонила Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мынова 1 жена Фрола
Рождение ребёнка
Около 1834
Мать ребёнка: Мынова Неонила Андреевна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Давыдова Дарья Фроловна
Мать ребёнка: Мынова 1 жена Фрола
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Анна Фроловна
Мать ребёнка: Мынова Неонила Андреевна
Рождение ребёнка
28.01.1850 ст.
Сын: Мынов Иван Фролович
Мать ребёнка: Мынова Неонила Андреевна
Рождение ребёнка
18.01.1854 ст.
Мать ребёнка: Мынова Неонила Андреевна
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: Мынова Неонила Андреевна
Рождение ребёнка
24.02.1866
Мать ребёнка: Мынова Неонила Андреевна
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
После 1890