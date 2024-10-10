Мынова 1 жена Фрола
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1835
Сын: Сергей Фролович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Давыдова (Мынова) Дарья Фроловна
Отец ребёнка: Мынов Флор Емельянович
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно