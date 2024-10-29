Мынова (Васильева) Неонила Андреевна 1825 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мынова (Васильева) Неонила Андреевна

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1825

Дата смерти

1890

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Васильев Андрей Евсеевич

Мать: Васильева Авдотья Спиридоновна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мынов Флор Емельянович

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Мынов Сергей Флорович

Отец ребёнка: Мынов Флор Емельянович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Анна Фроловна

Отец ребёнка: Мынов Флор Емельянович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.01.1850 ст.

Сын: Мынов Иван Фролович

Отец ребёнка: Мынов Флор Емельянович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.01.1854 ст.

Сын: Мынов Григорий Флорович

Отец ребёнка: Мынов Флор Емельянович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1859

Сын: Мынов Трофим Фролович

Отец ребёнка: Мынов Флор Емельянович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
До 1861

Сын: Мынов Кузьма Флорович

Отец ребёнка: Мынов Флор Емельянович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.02.1866

Сын: Мынов Порфирий Флорович

Отец ребёнка: Мынов Флор Емельянович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1890
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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