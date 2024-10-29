Мынова (Васильева) Неонила Андреевна
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смерти1890
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1834
Отец ребёнка: Мынов Флор Емельянович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Анна Фроловна
Отец ребёнка: Мынов Флор Емельянович
Рождение ребёнка
28.01.1850 ст.
Сын: Мынов Иван Фролович
Отец ребёнка: Мынов Флор Емельянович
Рождение ребёнка
18.01.1854 ст.
Отец ребёнка: Мынов Флор Емельянович
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Мынов Флор Емельянович
Рождение ребёнка
До 1861
Отец ребёнка: Мынов Флор Емельянович
Рождение ребёнка
24.02.1866
Отец ребёнка: Мынов Флор Емельянович
Смерть
1890