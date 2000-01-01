Утусиков Григорий Иаковлевич (Яковлевич)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1868
Спасо-Преображенская церьковь с.Батуринском Шадринского уезда крестьяне все православные
Рождение ребёнка
1869
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Утусикова Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Утусиков Филипп Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1873
Сын: Утусиков Василий Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1875
Сын: Утусиков Иоанн Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1879
Дочь: Утусикова Анастасия Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1882
Сын: Утусиков Николай Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: Утусикова Гликерия Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1886
Сын: Утусиков Александр Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: Утусикова Анна Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно