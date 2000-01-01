Утусиков Григорий Иаковлевич (Яковлевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Утусиков Григорий Иаковлевич (Яковлевич)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Жена

1847 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Около 1870 г.р.
Около 1873 г.р.
Около 1875 г.р.
Около 1879 г.р.
Около 1882 г.р.

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1868

Жена: Утусикова Акилина Ивановна

Спасо-Преображенская церьковь с.Батуринском Шадринского уезда крестьяне все православные
Рождение ребёнка
1869

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Утусикова Акилина Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Утусиков Филипп Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Утусиков Василий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Утусиков Иоанн Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1879

Дочь: Утусикова Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Утусиков Николай Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: Утусикова Гликерия Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Утусиков Александр Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Утусикова Анна Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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