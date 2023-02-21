Утусиков Иаков Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1822 и 1823 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1822 и 1823 ст.
Ревизские сказки 1934г
Рождение ребёнка
С 1841 по 1842
Дочь: Утусикова Парасковья Яковлевна
Мать ребёнка: Утусикова Пелагея Кириловна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Утусиков Григорий Иаковлевич (Яковлевич)
Мать ребёнка: Утусикова Пелагея Кириловна
Рождение ребёнка
С 1846 по 1847
Сын: Утусиков Степан Яковлевич
Мать ребёнка: Утусикова Пелагея Кириловна
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Утусикова Пелагея Кириловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно