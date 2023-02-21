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Утусиков Иаков Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1822 и 1823 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1822 и 1823 ст.

Отец: Утусиков Василий Иванович

Мать: Утусикова Матрена Ивановна

Ревизские сказки 1934г
Рождение ребёнка
С 1841 по 1842

Дочь: Утусикова Парасковья Яковлевна

Мать ребёнка: Утусикова Пелагея Кириловна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Утусиков Григорий Иаковлевич (Яковлевич)

Мать ребёнка: Утусикова Пелагея Кириловна

Рождение ребёнка
С 1846 по 1847

Сын: Утусиков Степан Яковлевич

Мать ребёнка: Утусикова Пелагея Кириловна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Утусиков Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Утусикова Пелагея Кириловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Утусикова Пелагея Кириловна

Смерть
Неизвестно
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