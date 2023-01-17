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Коваленко Григорий Иванович

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Место рождения

Маныч-Балабинка, Веселовский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Коваленко Иван Федорович

Мать: Коваленко Мавра

Маныч-Балабинка, Веселовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Коваленко Тарасий Григорьевич

Мать ребёнка: Коваленко Соломонида Никифоровна

Маныч-Балабинка, Веселовский муниципальный район, Ростовская область
место предположительно
Рождение ребёнка
1874

Сын: Коваленко Феодор Григорьевич

Мать ребёнка: Коваленко Соломонида Никифоровна

Маныч-Балабинка, Веселовский муниципальный район, Ростовская область
место предположительно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коваленко Соломонида Никифоровна

Смерть
Неизвестно
Маныч-Балабинка, Веселовский муниципальный район, Ростовская область
место предположительно
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