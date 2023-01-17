Коваленко Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Коваленко Иван Федорович
Мать: Коваленко Мавра
Рождение ребёнка
1872
Сын: Коваленко Тарасий Григорьевич
Мать ребёнка: Коваленко Соломонида Никифоровна
место предположительно
Рождение ребёнка
1874
Сын: Коваленко Феодор Григорьевич
Мать ребёнка: Коваленко Соломонида Никифоровна
место предположительно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
место предположительно