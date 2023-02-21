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Коваленко Иван Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Коваленко Федор Иванович

Мать: Коваленко Пелагея

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Малышева Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Коваленко Мавра

Маныч-Балабинка, Веселовский муниципальный район, Ростовская область
место предположительно
Рождение ребёнка
1842

Сын: Коваленко Григорий Иванович

Мать ребёнка: Коваленко Мавра

Маныч-Балабинка, Веселовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Коваленко Гавриил Иванович

Мать ребёнка: Коваленко Мавра

Маныч-Балабинка, Веселовский муниципальный район, Ростовская область
место предположительно
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Фекла Ивановна

Мать ребёнка: Коваленко Мавра

Маныч-Балабинка, Веселовский муниципальный район, Ростовская область
место предположительно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коваленко Мавра

Смерть
Неизвестно
Маныч-Балабинка, Веселовский муниципальный район, Ростовская область
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