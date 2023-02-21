Коваленко Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Коваленко Федор Иванович
Мать: Коваленко Пелагея
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Малышева Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Коваленко Мавра
место предположительно
Рождение ребёнка
1842
Сын: Коваленко Григорий Иванович
Мать ребёнка: Коваленко Мавра
Рождение ребёнка
1844
Сын: Коваленко Гавриил Иванович
Мать ребёнка: Коваленко Мавра
место предположительно
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Фекла Ивановна
Мать ребёнка: Коваленко Мавра
место предположительно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коваленко Мавра
Смерть
Неизвестно