Коваленко Мавра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Малышева Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Коваленко Иван Федорович
место предположительно
Рождение ребёнка
1842
Сын: Коваленко Григорий Иванович
Отец ребёнка: Коваленко Иван Федорович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Коваленко Гавриил Иванович
Отец ребёнка: Коваленко Иван Федорович
место предположительно
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Фекла Ивановна
Отец ребёнка: Коваленко Иван Федорович
место предположительно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
место предположительно