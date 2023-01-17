Коваленко Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смерти1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Коваленко Иван Петрович
Мать: Коваленко Афросинья
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Коваленко Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коваленко Пелагея
Смерть
1847
Маныч-Балабинка, Веселовский муниципальный район, Ростовская область
Место предположительно