Коваленко Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко Федор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Добавил:

ПЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Коваленко Иван Петрович

Мать: Коваленко Афросинья

Рождение ребёнка
1818

Сын: Коваленко Иван Федорович

Мать ребёнка: Коваленко Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коваленко Пелагея

Смерть
1847
Маныч-Балабинка, Веселовский муниципальный район, Ростовская область
Место предположительно
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