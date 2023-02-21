Коваленко Соломонида Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко Соломонида Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Сын: Коваленко Тарасий Григорьевич

Отец ребёнка: Коваленко Григорий Иванович

Маныч-Балабинка, Веселовский муниципальный район, Ростовская область
место предположительно
Рождение ребёнка
1874

Сын: Коваленко Феодор Григорьевич

Отец ребёнка: Коваленко Григорий Иванович

Маныч-Балабинка, Веселовский муниципальный район, Ростовская область
место предположительно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коваленко Григорий Иванович

Смерть
Неизвестно