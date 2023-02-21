Коваленко Соломонида Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Сын: Коваленко Тарасий Григорьевич
Отец ребёнка: Коваленко Григорий Иванович
место предположительно
Рождение ребёнка
1874
Сын: Коваленко Феодор Григорьевич
Отец ребёнка: Коваленко Григорий Иванович
место предположительно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно