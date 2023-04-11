Степанова (Булатова) Домника (Домна) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Булатов Иван
Рождение ребёнка
05.01.1917
Отец ребёнка: Степанов Павел Степанович
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Степанов Павел Степанович
Рождение ребёнка
01.01.1925
Рождение ребёнка
16.10.1927
Рождение ребёнка
12.12.1928
Рождение ребёнка
01.01.1937
Рождение ребёнка
01.01.1940
Рождение ребёнка
01.01.1946
Дочь: (Степанова) Раиса Павловна
Отец ребёнка: Степанов Павел Степанович
Смерть
1946