Степанова (Булатова) Домника (Домна) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова (Булатова) Домника (Домна) Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1946

Пол

Женский

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Около 1870 г.р.

Дети

1917 г.р.
1924 г.р.
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Место
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Рождение
1902

Отец: Булатов Иван

Мать: Булатова Анна (Ильинична)

Рождение ребёнка
05.01.1917

Сын: Степанов Иван Павлович

Отец ребёнка: Степанов Павел Степанович

Старое Село, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Степанов Михаил Павлович

Отец ребёнка: Степанов Павел Степанович

Рождение ребёнка
01.01.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степанов Павел Степанович

Рождение ребёнка
16.10.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степанов Павел Степанович

Старое Село, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.12.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степанов Павел Степанович

Рождение ребёнка
01.01.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степанов Павел Степанович

Рождение ребёнка
01.01.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степанов Павел Степанович

Рождение ребёнка
01.01.1946

Дочь: (Степанова) Раиса Павловна

Отец ребёнка: Степанов Павел Степанович

Смерть
1946

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