(Бархиева) Мошвика Шахи Кызы Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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(Бархиева) Мошвика Шахи Кызы

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

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Муж

Дети

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1944 г.р.

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бархиев Шаһиәхмәт (Шахиахмет) Җамалетдин Улы

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мустафа

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Камальдинов Иматдин

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Камальдинов Иматдин

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Камальдинов Иматдин

Рождение ребёнка
1944

Дочь: Флера

Отец ребёнка: Мустафа

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