(Бархиева) Мошвика Шахи Кызы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бархиев Шаһиәхмәт (Шахиахмет) Җамалетдин Улы
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мустафа
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Камальдинов Иматдин
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Камальдинов Иматдин
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Камальдинов Иматдин