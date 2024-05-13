Камальдинов Иматдин Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКамальдинов Иматдин

Камальдинов Иматдин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Бархиева) Мошвика Шахи Кызы

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Бархиева) Мошвика Шахи Кызы

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Бархиева) Мошвика Шахи Кызы

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