Бархиев Шаһиәхмәт (Шахиахмет) Җамалетдин Улы Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Бархиев Шаһиәхмәт (Шахиахмет) Җамалетдин Улы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бархиева) Суфья Шахи Кызы

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бархиева) Мошвика Шахи Кызы

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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