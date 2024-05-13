(Бархиева) Суфья Шахи Кызы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бархиев Шаһиәхмәт (Шахиахмет) Җамалетдин Улы
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юнусов Абдулхай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юнусов Абдулхай
Рождение ребёнка
1946
Сын: Юнусов Рефкат Абдулхаевич
Отец ребёнка: Юнусов Абдулхай