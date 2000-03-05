Столярова Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1936
Дата смерти05.03.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Столяров Николай
Место жительства
Неизвестно
г.Апатиты
Рождение ребёнка
23.05.1947
Дочь: Брянцева (Столярова) Галина Николаевна
Отец ребёнка: Столяров Николай
Рождение ребёнка
12.01.1963
Сын: Столяров Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Столяров Николай
Смерть
05.03.2000