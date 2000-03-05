Столярова Ольга Ивановна 03.03.1936 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСтолярова Ольга Ивановна

Столярова Ольга Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1936

Дата смерти

05.03.2000

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Столяров Николай

Место жительства
Неизвестно
г.Апатиты
Рождение ребёнка
23.05.1947

Дочь: Брянцева (Столярова) Галина Николаевна

Отец ребёнка: Столяров Николай

Рождение ребёнка
12.01.1963

Сын: Столяров Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Столяров Николай

Смерть
05.03.2000

Мы используем куки для улучшения работы сайта.