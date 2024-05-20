Брянцева (Столярова) Галина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1947
Отец: Столяров Николай
Мать: Столярова Ольга Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Брянцев Андрей
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер-авиастроитель
Место жительства
Неизвестно
Украина, г.Харьков
Рождение ребёнка
24.08.1981
Дочь: Брянцева Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Брянцев Андрей
Украина, г.Харьков