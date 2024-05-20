Брянцева (Столярова) Галина Николаевна 23.05.1947 — найти родственников по фамилии на Familio
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Брянцева (Столярова) Галина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1947

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1947

Отец: Столяров Николай

Мать: Столярова Ольга Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брянцев Андрей

Работа или профессия
Неизвестно
Инженер-авиастроитель
Место жительства
Неизвестно
Украина, г.Харьков
Рождение ребёнка
24.08.1981

Дочь: Брянцева Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Брянцев Андрей

Украина, г.Харьков

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