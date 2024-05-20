Столяров Николай Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСтоляров Николай

Столяров Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Столярова Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
23.05.1947

Дочь: Брянцева (Столярова) Галина Николаевна

Мать ребёнка: Столярова Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
12.01.1963

Сын: Столяров Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Столярова Ольга Ивановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.