Столяров Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Столярова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
23.05.1947
Дочь: Брянцева (Столярова) Галина Николаевна
Мать ребёнка: Столярова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
12.01.1963
Сын: Столяров Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Столярова Ольга Ивановна
Смерть
Неизвестно