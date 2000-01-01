Курочкина (Кибардина) Ольга Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1824
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Курочкин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Курочкин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1846
Отец ребёнка: Курочкин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Курочкин Василий Васильевич
Отец ребёнка: Курочкин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Курочкин Василий Васильевич
Бракосочетание
04.07.1853
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Курочкин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Курочкин Василий Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно