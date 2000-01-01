Курочкина (Кибардина) Ольга Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкина (Кибардина) Ольга Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1824

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Курочкин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Курочкин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Курочкин Петр Васильевич

Отец ребёнка: Курочкин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Курочкин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Курочкин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Курочкин Василий Васильевич

Бракосочетание
04.07.1853

Муж: Курочкин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Курочкин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Курочкин Василий Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
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