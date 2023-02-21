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Курочкин Александр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

1900

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: Курочкин Василий Васильевич

Мать: Курочкина Ольга Тимофеевна

Рождение ребёнка
03.11.1870

Дочь: Вера Александровна

Мать ребёнка: Курочкина Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1871

Сын: Курочкин Михаил Александрович

Мать ребёнка: Курочкина Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1871

Дочь: Фролова Валентина Александровна

Мать ребёнка: Курочкина Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Курочкин Александр Александрович

Мать ребёнка: Курочкина Екатерина Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Священник с. Березинское 1876, с. Юртик 1890-1900
Смерть
1900
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