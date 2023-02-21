Курочкин Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1845
Дата смерти1900
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Рождение ребёнка
03.11.1870
Дочь: Вера Александровна
Мать ребёнка: Курочкина Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1871
Сын: Курочкин Михаил Александрович
Мать ребёнка: Курочкина Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1871
Дочь: Фролова Валентина Александровна
Мать ребёнка: Курочкина Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1875
Сын: Курочкин Александр Александрович
Мать ребёнка: Курочкина Екатерина Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
Священник с. Березинское 1876, с. Юртик 1890-1900
Смерть
1900