Бакуменко Владимир Григорьевич
Место рожденияСело Яйсан в Мартукском районе Актюбинской области Казахстан
Дата рождения1945
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945
Отец: Бакуменко Григорий
Мать: Бакуменко Маруся
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.08.1972
Дочь: Бакуменко Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Крахмалева Татьяна Викторовна
Рождение ребёнка
23.09.1976
Сын: Бакуменко Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Крахмалева Татьяна Викторовна