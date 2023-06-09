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Бакуменко Владимир Григорьевич

Место рождения

Село Яйсан в Мартукском районе Актюбинской области Казахстан

Дата рождения

1945

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945

Отец: Бакуменко Григорий

Мать: Бакуменко Маруся

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крахмалева Татьяна Викторовна

Рождение ребёнка
20.08.1972

Дочь: Бакуменко Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Крахмалева Татьяна Викторовна

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Рождение ребёнка
23.09.1976

Сын: Бакуменко Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Крахмалева Татьяна Викторовна

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область

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