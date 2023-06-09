Бакуменко Маруся
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бакуменко Анна Григорьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бакуменко Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Бакуменко Григорий
Рождение ребёнка
1945
Сын: Бакуменко Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Бакуменко Григорий