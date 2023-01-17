Валявина Пелагея Васильева
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.07.1868
Рождение ребёнка
13.09.1869
Дочь: Кокурина Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Валявин Василий Герасимович
Рождение ребёнка
20.10.1871
Отец ребёнка: Валявин Василий Герасимович
Рождение ребёнка
29.03.1880
Отец ребёнка: Валявин Василий Герасимович
Рождение ребёнка
08.04.1881
Отец ребёнка: Валявин Василий Герасимович
Рождение ребёнка
15.05.1882
Отец ребёнка: Валявин Василий Герасимович
Рождение ребёнка
19.10.1883
Сын: Валявин Степан Васильевич
Отец ребёнка: Валявин Василий Герасимович
Рождение ребёнка
16.05.1889
Дочь: Елена Васильевна
Отец ребёнка: Валявин Василий Герасимович
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Валявин Василий Герасимович
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Елена Васильевна
Отец ребёнка: Валявин Василий Герасимович
Смерть
Неизвестно