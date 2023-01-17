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Валявина Пелагея Васильева

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Место рождения

Ключищи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Ключищи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
24.07.1868

Муж: Валявин Василий Герасимович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.09.1869

Дочь: Кокурина Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Валявин Василий Герасимович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.10.1871

Сын: Валявин Дмитрий Васильев

Отец ребёнка: Валявин Василий Герасимович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.03.1880

Сын: Валявин Иона Васильевич

Отец ребёнка: Валявин Василий Герасимович

Рождение ребёнка
08.04.1881

Сын: Валявин Семён Васильевич

Отец ребёнка: Валявин Василий Герасимович

Рождение ребёнка
15.05.1882

Сын: Валявин Ефрем Васильевич

Отец ребёнка: Валявин Василий Герасимович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.10.1883

Сын: Валявин Степан Васильевич

Отец ребёнка: Валявин Василий Герасимович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.05.1889

Дочь: Елена Васильевна

Отец ребёнка: Валявин Василий Герасимович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Валявин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Валявин Василий Герасимович

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Елена Васильевна

Отец ребёнка: Валявин Василий Герасимович

Смерть
Неизвестно
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