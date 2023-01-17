(Федосеева) Клавдия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Федосеева) Клавдия Степановна

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Место рождения

Громково, Богородский, Московская область

Дата рождения

01.11.1916

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1916

Отец: Федосеев Степан Федосеевич

Мать: Федосеева Агриппина Васильевна

Громково, Богородский, Московская область
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