Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Федосеева) Клавдия Степановна
(Федосеева) Клавдия Степановна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Громково
, Богородский, Московская область
Дата рождения
01.11.1916
Пол
Женский
Отец
Федосеев Степан Федосеевич
1886 г.р.
Мать
Федосеева Агриппина Васильевна
До 1895 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1916
Отец:
Федосеев Степан Федосеевич
Мать:
Федосеева Агриппина Васильевна
Громково
, Богородский, Московская область
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия